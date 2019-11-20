Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman, Şura Meclisinin yedinci dönemi dördüncü yılının açılışına katıldı.

Kral Selman, burada yaptığı konuşmada, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad Anlaşması imzalanması konusundaki çabalarının meyvesini verdiğini belirterek, "Riyad Anlaşması'nın Yemen krizinde siyasi bir çözüme ulaşılması için daha geniş kapsamlı anlaşmalara kapı açacağını, Yemen halkına güvenlik, istikrar ve gelişimin hakim olacağı bir gelecek fırsatı sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

" İran'ın sağduyuyu seçeceğini umuyoruz"

İran konusunda da Kral Selman, sağduyuyu seçmesi gereken İran rejiminin, yıkıcı ve genişlemeci fikirlerini terk etmekten başka bir yolunun olmadığını fark edeceğini umduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın savaş istemediğini ve her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Kral Selman, ancak ülkesini herhangi bir saldırıya karşı savunmaya da hazır olduğunu kaydetti.

Ülkesinin "İran rejiminin politikalarından, uygulamalarından ve adına çalışan iş birlikçilerinden" dolayı sıkıntı çektiğini ifade eden Kral Selman, İran'ın son zamanlarda, bölgede barış ve güvenlik fırsatlarını baltalama yönündeki sistematik ve kasıtlı eylemlerinin zirveye ulaştığını belirtti.

Saudi Aramco'nun halka arzı yabancı yatırımcıyı çekecek

Kral Selman, milli petrol firması Saudi Aramco'nun halka arzının iş fırsatı yaratacağı ve yabancı yatırımcıyı çekeceğini aktardı.

Ülkesinin petrol politikasının küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlamayı, üreticiye ve tüketiciye aynı anda hizmet etmeyi amaçladığını aktaran Kral Selman, "Petrol politikamız petrol tedarikinin güvenliğini ve güvenirliğini sağlamayı hedefliyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'da kadının yerel ekonomideki rolüne de değinen Kral Selman,"Kadınların kamu ve özel sektördeki katılımlarını artırma çabamızı sürdüreceğiz. Katılım oranı 2017'de yüzde 19,4'ken 2019'un ikinci yarısında yüzde 23,2'ye yükseldi." ifadesini kullandı.