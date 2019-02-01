Kral Tv, 25 Yıl Sonra Televizyonlara Veda Etti

Türk televizyon tarihinin ilk video müzik kanalı olarak 1994 yılında yayın hayatına başlayan Kral TV, bugün itibarı ile televizyon yayıncılığına son verdi ve yeni medyaya geçiş yaptı. Yayınlarına kralmuzik.com.tr internet sitesi ve YouTube üzerinden devam edecek olan Kral TV, uzun yıllar müzik sektörüne öncülük etmişti.Kral TV, televizyon yayıncılığına son verdiğini, "Kral TV'de yepyeni bir çağ başlıyor. Kral TV'yi, 1 Şubat'tan itibaren sadece Kral Uygulaması, kralmuzikcomtr, Kral Müzik YouTube Kanalı, Apple TV Kral Uygulaması ve çok yakında Smart TV üzerinden seyredebilirsiniz. Çeyrek asırdır müziğin kalbi Kral, Dijitalin de Kralı" tweeti ile takipçilerine duyurdu.Bir dönemin sanatçıları, kliplerini yayınlatmak, isimlerini müzik camiasına duyurmak için deyim yerindeyse Kral TV'nin kapısında yatıyordu. Bugüne geldiğimizde ise Kral TV'nin televizyona veda etmesini neredeyse hiçkimse umursamıyor. Apple Music, Spotify gibi servislerin çıkması ile Kral TV'ye sırtını dönen müzik camiası, Kral TV'ye bir veda bile etmeyerek bir anlamda ne kadar vefasız olduğunu da göstermiş oluyor.Müzik camiası Kral TV'nin dijitale geçişine sessiz kalsa da bir dönem Kral TV altyazılarında aşklarını ilan eden izleyiciler, bir müzik devinin çöküşüne kayıtsız kalmadı. İşte Twitter ve Ekşi Sözlük'te Kral TV'nin televizyonlara veda edişi ile ilgili yapılmış bazı yorumlar;