Kral Tv, Televizyondaki Yayın Hayatına Son Veriyor

1994 yılında Türkiye'nin ilk ve tek müzik kanalı olarak yayın hayatına başlayan Kral TV, yayınlarına sadece dijital ortamda devam edecek.

80 ve 90 neslinin her sene büyük heyecanla beklediği 'Kral TV Video Müzik Ödülleri' ile aklına kazınan Kral TV, 1 Şubat'tan itibaren sadece dijital platformlarda yayın yapacak.



Doğuş Yayın Grubu'nda yer alan kanallardan biri olan Kral TV, grubun küçülmeye gitmesi sonrası yayından kaldırılan bir başka televizyon kanalı oluyor. Daha önce de yine Doğuş grubundan NTV Spor, yayın hayatına son vererek sadece web sitesi olarak hizmet vermeye devam etmişti.

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Türkiye'nin İlk Video Müzik Kanalı Kral TV, 1 Şubat'ta Yayın Hayatına Son Verecek

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