'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor - Son Dakika

'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor

11.12.2020 08:32
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce köklerine trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe ağacıyla oluşturulan trüf mantarı sahasında ilk hasadın yapılması planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce köklerine trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe ağacıyla oluşturulan trüf mantarı sahasında ilk hasadın yapılması planlanıyor. Diğer mantarlardan farklı bir tat ve aromaya sahip oluşuyla pahalı olan ve dünyada 'Kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının ekonomik getirisinin çok fazla olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bugünkü piyasaya şartlarına göre sahadan 500 bin liralık bir gelir beklediklerini söyledi.

2017'nin Aralık ayında Andırın kırsalındaki Efirağızlı Mahallesi'nin Çatak mevkiinde 4.5 hektarlık alanda köklerine trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe fidanı dikilerek trüf mantarı ormanı oluşturuldu. 2 yıl sonra ilk hasadın yapılaması beklenirken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da ekibiyle birlikte sahaya giderek incelemelerde bulundu. Koç, trüf mantarı aşılı meşe fidanlarının Denizli ve Muğla'da özel olarak yetiştirildiğini söyledi.

'DÜNYACA ÜNLÜ BİR MANTAR'Sahadaki mantar türünün yaz trüfü olan 'Tuber Eastivum' olduğunu belirten ve sonbahar olması nedeniyle yapraklarını döken meşe fidanlarının 3 yılda çok iyi geliştiğini ve sahanın başarılı olduğunu kaydeden Mustafa Koç, "Burası yaklaşık 4,5 hektar civarında bir sahamız ve 2017'de tesis edildi. Trüf mantarı aşılanmış meşe fidanlarıyla toprakla buluşturarak bu saha oluşturuldu. 1200 adet meşe fidanımız şu anda mevcut. Trüf mantarı bizim için neden önemli? Biliyorsunuz Sayın Bakanımız bu konuya son yıllarda çok önem veriyor. Ülke ekonomisine katkısı açısından da çok önemli. Vatandaşımız bu civarda bunu çok fazla bilmiyor. Trüf mantarı biliyorsunuz dünyaca da ünlü bir mantar. Özellikle aromasından dolayı çok tercih edilen lüks otellerde ve lokantalarda vatandaşlara cazip gelen, aromasından dolayı da yemesi çok güzel olan bir mantar türü. Bizim ülkemizde de doğal olarak bulunan türlerden bir tanesi" diye konuştu.'İLK YIL 250 KİLO HASAT BEKLİYORUZ'Sahayı oluşturmaktaki amaçlarının trüf mantarını orman köylüsüne tanıtıp, ekim sahasını genişletmek olduğunu kaydeden Mustafa Koç şöyle devam etti:

"Özellikle son 3- 5 yıl içerisinde trüf mantarının önemi Türkiye'mizde de artmakta. Biz de bu mantarı özellikle Kahramanmaraş'ta tanıtmak adına Andırın İşletme Şefliğimiz bünyesinde bu saha icra edildi. 1 hektarlık alanda yaklaşık 50 kilo trüf mantarı elde edebiliyor ve bunu bu sahada sağlamak istiyoruz. İlk yıl yaklaşık 250 kilo trüf mantarı elde etmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi bu mantar türü pahalı bir mantar ve ekonomik getirisi de çok fazla. Bu sahadan yaklaşık 500 bin lira gelir sağlanabilir. Bu rakamlar bugünkü piyasa ortalaması olup, hasat zamanı aşağı ya da yukarı değişkenlik gösterebilir ama trüf mantarı ekonomik değeri çok yüksek olan bir mantar çeşidi. Biz bunu vatandaşımıza iyi tanırsak, vatandaşlarımız da kendi sahalarında bunları uygulayarak gelir elde edebilir. Sahamız gayet başarılı. Meşe fidanlarımız gayet güzel gelişmiş, bakımlarını da arkadaşlar güzel bir şekilde yapıyorlar. İnşallah güzel bir ürün ve güzel bir gelir elde ederiz diye düşünüyoruz."


'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor
'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor

Kahramanmaraş, Andırın, Aralık, Mantar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı         
08:12
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı         
00:02
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 08:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei