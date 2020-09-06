"Kral Yolu"na inşa edilen sarnıç gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesindeki Bozdağ Milli Parkı'nda, Antik Dönemde Roma İmparatorluğu'nun askeri geçiş güzergahı üzerindeki "Kral Yolu" olarak bilinen "Via Sebaste" yoluna paralel olarak inşa edilmiş su sarnıcı bulundu.

Tıraşlanan dağ yamacından, günümüz modern borularının ilk ürünü olan pişmiş topraktan yapılmış 150 merte uzunluğundaki su künkleri vasıtasıyla doldurulan sarnıcın, Osmanlı döneminde restore edildiği belirlendi.

Keşfedilen su sarnıcının, bölgenin iki kilometre gerisinde bulunan ve yine o dönemde inşa edilen baraj bendiyle su kompleksi olarak kullanıldığı öngörülüyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Işık, AA muhabirine, bölgede yaşayanlar tarafından "Yabanoğlu" ismi verilen su sarnıcını, iki yıl önce yaptıkları yüzey araştırmasında keşfettiklerini söyledi.

Su sarnıcının, Roma İmparatorluğu tarafından, ordunun geçişi için inşa edilen "Via Sebaste" yoluna entegre yapıldığını aktaran Işık, "Sarnıcın, yola yakın yapılmasından dolayı, ordunun buradan geçişi sırasında su ihtiyacını karşıladığını öngörüyoruz. Bu yapının, yaklaşık iki kilometre gerisindeki daha önceden keşfettiğimiz ve yine o dönemde yapılmış 110 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeki baraj bendiyle bütünleşen bir su kompleksi olduğunu tespit ettik." dedi.

Işık, Konya Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bu sarnıcın üç boyutlu modellemesini ve haritalandırma çalışmasını yürüttüklerini anlattı.

Osmanlı döneminde restore edilmiş

Sarnıcın, daha önceden bölgede hayvancılıkla uğraşan insanların da kullandığı önemli bir yapı olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Sarnıca suyu ulaştıran künk ve seramiklerin Romalılar tarafından inşa edildiğini, Osmanlı Devleti tarafından da restore edilerek kullanımına devam edildiğini belirledik. Zaten daha sonradan kullanılan sıva ve harç kalıntılarından dolayı tekrar tekrar restorasyon geçirdiğini görebilmekteyiz. Aynı zamanda çalışmalarımız kapsamında bu bölgenin yerleşim planını da çıkarmak istiyoruz."