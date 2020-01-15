Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu - Son Dakika

Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için 'iki ülke' çözümünden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kralı Abdullah, Libya yeni Suriye olursa Avrupa'ya ne yapacağını sordu, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için 'iki ülke' çözümünden vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki problemlere ve çatışmalara değinen Kral Abdullah, Kuzey Afrika'da bulunan Libya'nın yeni Suriye olması halinde Avrupa'ya daha yakın bir ülke olarak Avrupalıların ne yapacağını sordu. Kral Abdullah, babası Kral Hüseyin'in kendisine öğrettiği bir ders olarak barışın sağlanmasının zor bir yol olduğunu ve Avrupa'yı kastederek "zor yollar dostlarla birlikte daha iyi yürünür" dedi. ABD ve İran arasındaki çatışmaya da değinen Kral Abdullah, bir sonraki sefere iki tarafında geri durmaması halinde dünyanın düşeceği kaosu sorguladı. Dünyanın sabırlı politikaya ihtiyacı olduğunu belirten Kral Abdullah herkesin ölçülü karşılık vermesi gerektiğini ve aydınlanmamış olaylara hızlı reaksiyon göstermemesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AP Binası

Kral Abdullah'ın gelişi

AP Başkanı David Sassoli tarafından karşılanması

Kral Abdullah'ın konuşması

Detaylar


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Suriye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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