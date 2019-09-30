Son Dakika Haberleri: Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden alabilir' iddiası
Son Dakika Ekonomi Haber

Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden alabilir' iddiası

1 saat önce

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, danışmanlarından ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğiyle ilgili görüş istediği ileri sürüldü.

Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden alabilir' iddiası, System.String[]

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, danışmanlarından ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğiyle ilgili görüş istediği ileri sürüldü.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu
Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü Paladyum bin 700 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:44:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden alabilir' iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]