Kraliçe 2. Elizabeth 'başbakanı görevden alabilir' iddiası
1 saat önce
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, danışmanlarından ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğiyle ilgili görüş istediği ileri sürüldü.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, danışmanlarından ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğiyle ilgili görüş istediği ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:31
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