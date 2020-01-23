Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı - Son Dakika
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Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı

6 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.

İngiltere'nin tartışmalı yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren yasa, İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını da koruma altına alıyor. Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından, Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

(İHA)

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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