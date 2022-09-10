Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi - Son Dakika
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Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi

10.09.2022 13:40
Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Tarihi Saksonlara kadar uzanan tören, tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapılırken, kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi.

Törende ilan belgelerinin imzalanmasıyla Charles'ın "Kral 3. Charles" olarak ülkenin monarkı olduğu duyurulmuş oldu.

Törende konuşma yapan Kral 3. Charles, "Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Kral 3. Charles, "Bu büyük mirasın ve egemenliğin bana intikal eden görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. (Kraliçe 2. Elizabeth tarafından) Anayasal hükümeti desteklemek için ortaya konan ilham verici örneği takip etmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

İlan metni daha sonra St. James Sarayı'nın balkonundan da okunduktan sonra kraliyet bandosu İngiliz milli marşını "Tanrı Kralı Korusun" ifadesiyle çaldı.

İngiliz yayın kurumu BBC, Kral 3. Charles'ın tören kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenin yapılacağı günün ülkede resmi tatil olarak ilan edilmesini onayladığını bildirdi.

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Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles, St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles, St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'daki St. Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi Kraliçe 2. Elizabeth için Londra'daki St. Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi
Kaynak: AA

David Cameron, Prens William, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi - Son Dakika

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