Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2) - Son Dakika
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Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2)

10.09.2022 16:47
Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2)

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Tarihi Saksonlara kadar uzanan tören, tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapılırken, kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi.

Törende ilan belgelerinin imzalanmasıyla Charles'ın "Kral 3. Charles" olarak ülkenin monarkı olduğu duyurulmuş oldu.

Törende konuşma yapan Kral 3. Charles, "Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Kral 3. Charles, "Bu büyük mirasın ve egemenliğin bana intikal eden görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. (Kraliçe 2. Elizabeth tarafından) Anayasal hükümeti desteklemek için ortaya konan ilham verici örneği takip etmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

İlan metni daha sonra St. James Sarayı'nın balkonundan da okunduktan sonra kraliyet bandosu İngiliz milli marşını "Tanrı Kralı Korusun" ifadesiyle çaldı.

İngiliz yayın kurumu BBC, Kral 3. Charles'ın tören kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenin yapılacağı günün ülkede resmi tatil olarak ilan edilmesini onayladığını bildirdi.

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Kaynak: AA

David Cameron, Prens William, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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