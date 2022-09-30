İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Kral Charles, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı - Son Dakika

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