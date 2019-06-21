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Kraliçe 2'nci Elizabet'in 93'üncü yaş günü Ankara'da kutlandı

1 saat önce

İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabet'in doğum günü için düzenlenen törende konuşan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Britanya, Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edecek" dedi.

Kraliçe 2'nci Elizabet'in 93'üncü yaş günü Ankara'da kutlandı, System.String[]
İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabet'in doğum günü için düzenlenen törende konuşan İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, " Britanya, Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edecek" dedi.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Kraliçe 2'nci Elizabet'in 93'üncü yaş günü nedeniyle tören düzenledi. Büyükelçilikte gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem Elmacı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, eski AB Bakanı Egemen Bağış, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ev sahipliğinde düzenlenen gecede, davetlilere canlı müzik eşliğinde İngiliz mutfağından yiyecekler sunuldu.  
Büyükelçi Chilcott, törende yaptığı Türkçe konuşmada, "Gelecek hafta seçilecek olan yeni başbakanımız Kraliçe'nin hükümdarlığı boyunca birlikte çalıştığı 14'üncü başbakan olacak. İlk başbakanı Winston Churchill'di. Ziyaret ettiği ve tanıştığı ilk Türk Cumhurbaşkanı ise İsmet İnönü'ydü. Birleşik Krallık, karmaşık bir ülke, 4 ulustan oluşuyoruz. Bizi oluşturan bu uluslar, çağdaş Britanya'yı oldukça zengin çeşitliliği olan bir ülke yaptı. Çeşitliliğimiz Birleşik Krallık'ı yuva edinen 300 bin Türk'ü de içeriyor" diye konuştu.
Britanya'nın Brexit sonrasında da dışa dönük ve uluslararası ortak çalışmalara ortak olan bir ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Chilcott, "Çünkü bu özelliğimizi devam ettirmenin ülkemizin yararına olacağına inanıyoruz. Ayrıca, Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olması da bizim yararımıza olacaktır. Erdoğan ve May'in liderliği sayesinde son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok seviye kaydetti. Uluslararası ortamın her zaman olduğundan çok daha sınayıcı bir hal aldığı şu dönemde iyi dostların omuz omuza olması gerek" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
Britanya, Ankara, İngiltere, Güncel
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