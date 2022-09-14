KRALİÇE ADAYLARI KAMPA GİRDİ

Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Miss Aura International için 32 ülke güzeli, kampa girdi. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olan 26 yaşındaki Buse Ilgaz, Türkiye'nin bizimle gurur duyması için onlara güzel bir onur kaynağı getireceğim inşallah dedi.

Kemer'de bu yıl 16'ncısı düzenlenecek 'Miss Aura International' için 32 ülkenin kraliçe adayları, Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de 24 Eylül'de yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Kamp süresince yat turu, rafting ve Tazı Kanyonu gibi bölgeleri gezecek olan adaylar, kampın ilk günü birbirinden farklı ve rengarenk yöresel kıyafetleri sergiledi. Miss Aura International'ın organizatörü Adnan Şeker, Miss Aura International yarışmamızın kampı başlamış bulunmakta. Bu kamp süresince kızlarımız yat turuna gidecek, Beşkonak'ta raftinge gidecek ve Tazı Kanyonu'nu görecek. 21 Eylül'de Rixos Sungate'de yarışmanın yarı finali olacak. 24 Eylül'de ise finalde dünyanın her yerinden katılan kızların en güzelini seçip ve Miss Aura International 2022'nin kraliçesini seçeceğiz. Şimdiden bütün kızlarımıza başarılar diliyorum dedi.

'HEDEFİM BİRİNCİ OLMAK'

2021 yılında Miss Fashion TV Türkiye'de en iyi top model seçilen ve Miss Aura International'da Türkiye adına yarışacak olan Buse Ilgaz, Türkiye'yi temsil etmek için şu anda Antalya Kemer'deyiz. Miss Aura International yarışmasında ben de bulunmaktayım. Birbirinden güzel yarışmacı adaylarımız var. Hepsi çok güzel. Şansımız bol olsun diliyorum. Türkiye'nin bizimle gurur duyması için onlara güzel bir onur kaynağı getireceğim inşallah. Hedefim tabii ki herkes gibi birinci olmak ve umarım olurum. Beni destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum dedi.

'ÜLKEMDE TÜRKİYE ÇOK POPÜLER'

Yarışma için 16 saatlik yolculukla Güney Kore'den gelen 28 yaşındaki Seunenguen Park, Güney Kore ve Türkiye kardeş ülkeler ve benim ülkemde Türkiye çok popüler. Bu nedenle de buraya gelmek istedim. Buraya geldiğim için de çok mutluyum ve keyif alıyorum. Yarışmaya katılan herkes elbette benim gibi birinci olmak istiyor. Fakat benim diğer bir isteğim ise burada iyi arkadaşlıklar edinmek. Bununla birlikte ülkeme giderken yanımda unutamayacağım anılar götürmek istiyorum diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE GEÇMİŞE DAYALI BAĞIMIZ VAR'

Kraliçe adaylarından Japonya'dan gelen 27 yaşındaki Miki Mori de Ülkelerimiz arasında geçmişe dayalı bir bağımız var. Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Gerçekten de güzel bir yer olduğunu gördüm. Umarım yarışmada derece kazanırım. Herkese başarılar diliyorum dedi.