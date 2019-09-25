Son Dakika Haberleri: Kraliçe Amastris'in tapınak kalıntılarına ulaşıldı
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Kraliçe Amastris'in tapınak kalıntılarına ulaşıldı

1 saat önce

Kraliçe Amastris'in tapınak kalıntılarına ulaşıldıBARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'e ait tapınağa ait olduğu tahmin sütun ve mermer kaidelere ulaşıldı.

Kraliçe Amastris'in tapınak kalıntılarına ulaşıldı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde, ilçeye adını veren Kraliçe Amastris'e ait tapınağa ait olduğu tahmin sütun ve mermer kaidelere ulaşıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir ailenin okul yapımı için bağışladı arazide temel kazıları sırasında tarihi sütun ve mermerlere rastlanıldı. Durumun Amasra Müze Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından arazide yapılan kazılarda, 5 tane 6 metre boyunda sütun ile sütunların yerleştirildiği hayvan figürlü taban mermer kaidelere rastlandı.

Eserleri, Kraliçe Amastris'e ait tapınak kalıntıları olarak değerlendirdiklerini ifade eden Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Kazı çalışmalarını detaylı şekilde sürdürebilmek için durdurduk. Alanda daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılacak. Ancak bu çalışmalardan sonra kesin bir sonuca ulaşacağız." dedi.

İlçede bu zamana kadar yapılan kazılarda çok sayıda tarihi eserlere rastlandıklarını kaydeden Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da, "Bölgede geniş çaplı kurtarma kazısı yapacağız. Ortaya çıkan eserler, ilçedeki üzeri örtülü tarihi ve antik şehri gün yüzüne çıkarma adına ümit veren bulgular. Sahip olduğumuz yer altındaki serveti, insanlığın mirası olan bu tarihi mekanları bulup insanlarımızın hizmetine ve tanıtımına sunacağız." dedi.

Kraliçe Amastris'in tapınak kalıntılarına ulaşıldı

Bartın, Amasra, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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