Son Dakika Haberleri: Kraliçe'den anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasaya onay
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Kraliçe'den anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasaya onay

1 saat önce

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere'nin 31 Ekim anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasayı bugün onayladı.

Kraliçe'den anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasaya onay, System.String[]

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İngiltere'nin 31 Ekim anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasayı bugün onayladı.


Alınan bu kararla birlikte İngiltere Başbakanı Boris Johson, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak çıkartamaycak. Başbakan Boris Johson, anlaşmasız bir şekilde 31 Ekim'de İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkartacağını parlementoya sunmuştu. Kraliçe II. Elizabeth'in verdiği kararla Boris Johson'ın bu düşüncesi artık mümkün olmayacak. Kraliçe Elizabeth'in verdiği karar ile birlikte İngiltere Avrupa Birliği ile anlaşmalı olarak ayrılmak durumda kalacak. - LONDRA

Kraliçe Elizabeth, Avrupa Birliği, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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