Son Dakika Haberleri: Kraliçe'den Brexit Mesajı: "Ortak Bir Zemin Bulunmalı"

Kraliçe'den Brexit Mesajı: "Ortak Bir Zemin Bulunmalı"

39 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizinin giderek büyümesi sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den duruma ilişkin değerlendirme yapıldı.

Kraliçe'den Brexit Mesajı:
Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit krizinin giderek büyümesi sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den duruma ilişkin değerlendirme yapıldı. Kraliçe Elizabeth Brexit konusunda ortak bir zemin bulunması gerektiğini söyledi.

Britanyalı Kadınlar Enstitüsü'nde gerçekleşen bir etkinlikte konuşan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki bir türlü sonuç elde edilemeyen Brexit sürecine değindi. Süreçte saygının korunması ve farklı seslere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kraliçe, olaylara karşı mesafe alıp düşünmenin ve ortak bir zemin bulmak için birleşmenin gerektiğini vurguladı.

15 Ocak'ta İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği çıkış önergesi ret edilmesinden sonra Birleşik Krallıkta tedirginlikler ve ayrışmaların giderek arttığı kaydedildi. Kraliçe'nin Theresa May'in Brexit B planını oylamasının beklendiği Salı gününden önce yaptığı 'birleştirici' açıklama ise dikkat çekti.

Brexit ertelenebilir

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında 29 mart 2019 tarihine 1 ay kala uzlaşmaya varılmaması durumunda ise, İşçi parti milletvekili Yvette Cooper'ün sunduğu önerge ile, AB'den çıkış tarihi 9 ay ileri itilip 31 Aralık'a alınabileceği aktarıldı.

Şirketler tedirgin

Birleşik Krallık'ta anlaşmasız Avrupa Birliği'ni terk etme olasılığı büyürken, ülkedeki şirketler tedirgin olduğu belirtildi. Avrupa uçak üretim şirketi Airbus tarafından yapılan açıklamada Brexit sürecinde anlaşma sağlanamaması durumunda ülkeyi terk etme seçeneğinin değerlendirildiği kaydedildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı

Manchester United, Kupada Arsenal'ı 3 Golle Eledi İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:36:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kraliçe'den Brexit Mesajı: "Ortak Bir Zemin Bulunmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]