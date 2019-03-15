Son Dakika Haberleri: Kraliçe Elizabeth'den Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölenler İçin Taziye Mesajı

Kraliçe Elizabeth'den Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölenler İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi.

Kraliçe Elizabeth'den Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölenler İçin Taziye Mesajı, System.String[]
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden 49 kişi için üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yayımlanan taziye mesajında, "Christchurch'te meydana gelen korkunç olaylarından derin üzüntü duydum ve hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına taziye için Prens Filip'i gönderiyorum" dedi.

Kraliçe Elizabeth mesajında, "Yaralılara yardımda bulunan acil servislere ve gönüllülere takdirlerimi sunarım. Bu trajik zamanda düşüncelerim ve dualarım Yeni Zelandalılarla beraberdir" ifadelerini kullandı.

Bugün Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

İngiltere, Yeni Zelanda, Kraliçe Elizabeth, Güncel
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