Son Dakika › Dünya › Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı - Son Dakika Dünya
Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
6 saat önce
Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.
Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.
İngiltere'deki Buckingdam Sarayı'nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.İngiltere'de 234 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, enfekte kişi sayısı 5 bin 67'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
Son Dakika İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi