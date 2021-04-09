Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır" denildi.