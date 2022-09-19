Kraliçe Elizabeth'in naaşı son dinlenme yerine getirildi

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 2 bin devlet görevlisinin ve liderinin katıldığı Westminster Abbey'deki devlet töreninden sonra ebedi dinlenme yeri olan Windsor Şato'sundaki St. George Chapel'ine getirildi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, St. George Chapel'inde töreninin ardından 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in yanına Kraliyet Mezarı'na (Royal Vault) indirilerek defnedileceği ifade edildi.
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