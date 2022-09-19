Kraliçe Elizabeth'in naaşı son dinlenme yerine getirildi

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 2 bin devlet görevlisinin ve liderinin katıldığı Westminster Abbey'deki devlet töreninden sonra ebedi dinlenme yeri olan Windsor Şato'sundaki St. George Chapel'ine getirildi.

Kaynak: DHA

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