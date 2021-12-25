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Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı

25.12.2021 22:31
Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Noel'i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30'da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR BİNAYA GİRMEDİ"

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

KRALİÇE KALEDEYDİ

Kraliçe, bu yıl Noel'i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı
Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı
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Saldırı, England, Noel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in olduğu kaleye giren silahlı bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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