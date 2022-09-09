Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Çankaya 'da bulunan İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki bayrak, yarıya indirildi.

Kaynak: DHA

England, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ - Son Dakika

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