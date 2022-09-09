KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ - Son Dakika
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KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

09.09.2022 02:06

İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi.

İNGİLTERE Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi.

Babası Kral 6'ncı George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952'de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Çankaya'da bulunan İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki bayrak, yarıya indirildi.

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KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ Biden, Kraliçe 2. Elizabeth için İngiliz Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth için İngiliz Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı
Kaynak: DHA

England, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KRALİÇE ELİZABETH'İN VEFATININ ARDINDAN İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ - Son Dakika
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