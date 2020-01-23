Kraliçe Elizabeth İngiltere'yi AB'den çıkaracak Brexit tasarısını onayladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hükümetin Brexit'ten ayrılma yasa tasarısını onayladı. Kraliçenin onayı formaliteden ibaret fakat Avam ve Lordlar Kamarası'ndan geçen tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli bir prosedür.



İngiltere 1973'te katıldığı Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta ayrılacak.