Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı - Son Dakika

Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı

01.02.2021 12:42
Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı, System.String[]

ANNE ADI BELGEDEN ÇIKARILDIResmi belgelere göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Montbatten Windsor'ın doğum sertifikasında annesinin adı yazılı değil.

ANNE ADI BELGEDEN ÇIKARILDI

Resmi belgelere göre, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2019 yılında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison Montbatten Windsor'ın doğum sertifikasında annesinin adı yazılı değil.SADECE UNVANI YAZILI

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Archie'nen doğum sertifikasındaki "anne" adı bölümünde Markle'ın tam adı Rachel Meghan Markle yazılı değil onun yerine sadece "Ekselansları Sussex Düşesi" yazıyor.BUCKINGHAM'DAN GELEN EMİR

Aslında Archie dünyaya geldiğinde ilk düzenlenen sertifikada, anne hanesinde Markle'ın adı yazıyordu. Fakat iddialara göre altı ay sonra Markle'ın adı çıkarılarak sadece Prens Harry ile evlendikten sonra sahip olduğu unvanı yazıldı.DIANA'NIN İZİNDEN GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Önceleri bunun, Markle'ın isteğiyle yapıldığı ve Prenses Diana'nın adımlarının takip edildiği düşünülmüştü. Diana Spencer da her iki oğlunun doğum belgelerinde adı yerine Ekselansları Galler Prensesi yazılmasını tercih etmişti.'SALDIRGAN' BİR HAREKET YORUMU

Fakat geçtiğimiz hafta sonu bunun böyle olmadığı, Archie'ni doğum sertifikasında annesinin adının yazılmamasının Buckingham Sarayı'nın emri olduğunu ileri sürdü. Sözcüsü aracılığıyla yapktığı açıklamada Meghan Markle, oğlunun doğum sertifikasından adının çıkarılmasını "saldırgan" ve "hakaret" içeren bir durum olarak nitelendirdi.İSMİ ÖNCE YAZILDI SONRA ÇIKARILDI

Buckingham Sarayı'nın isteğiyle yapıldığı öne sürülen bu değişiklikten önce Archie'nin doğum sertifikasında doğduğu yer olan Westminister'daki Portland Hospital, doğum tarihi olarak da 6 Mayıs 2019 yazılıydı.HARRY İLE MEGHAN'IN KARARI DEĞİL

Baba adı hanesinde Ekselansları Sussex Dükü Hermy Charles Albert David, anne adı hanesinde de Ekselansları Sussex Düşesi, Rachel Meghan yazıyordu. Fakat, Buckingham Sarayı'nın emriyle Markle'ın adını sertifikadan silindiği, sadece unvanının kaldığı ileri sürüldü. Markle'ın sözcüsü, bu kararın ne Markle'a ne de Prens Harry'ye ait olduğu iddia edildi.

Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı

Buckingham Sarayı, Meghan Markle, Prens Harry, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı
Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı         
12:43
Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere         
12:13
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:03:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kraliçe emretti, doğum belgesinden Meghan'ın adı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei