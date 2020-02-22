Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı, iki antik kent arasında, Aspendos ile Termessos arasında koşuldu. 101,6 kilometre uzunluğundaki etap, yaklaşık dokuz kilometrelik zirve finişiyle sonlandı. Kazanan Avusturya takımı Felbermayr‘dan Riccardo Zoidl oldu. İkinci sırada Israel Start- Up Nation’dan Matteo Badilatti yer alırken Canyon dhb’den Maximilian Stedman ise üçüncü oldu.

Kısa sayılabilecek bu etapta bir ara sprint ve bir Doğal Güzellikler kapısı yer alıyordu. Etabın orta kısmındaki ara sprint kapısından ilk sırada geçen isim, A Bloc takımından Martins Pluto oldu. Finişe 18 kilometre kala konumlanan Doğal Güzellikler kapısından ise Tartoletto Isorex’ten Maxime De Porter ilk sırada geçti.

Genel klasmanda da liderliğe ise etabı üçüncü sırada bitiren Maximilian Stedman yükseldi ve genel klasman liderliği mayosu olan Magenta Mayo’yu üzerine geçirdi. 23 yaşındaki Büyük Britanyalı, toplu sprint finişiyle bitmesi beklenen son etapta son üç kilometreye öndeki ekiple girmesi ve onu yakından takip eden rakiplerinin ilk üçte bitirerek zaman bonusu almaması durumunda Magenta Mayo’yu korumayı ve genel klasmanda şampiyon olmayı garantileyecek.

Yarın (23 Şubat Pazar) koşulacak dördüncü ve son etap, 136,8 km uzunluğunda. Side’de başlayacak parkur Antalya şehir merkezi yakınlarında bitecek. Üçüncüsü organize edilen ve bu seneki edisyonu 2.1 kategorisinde, yani geçtiğimiz iki yıldakine göre bir üst düzey kategoride düzenlenen Antalya Bisiklet Turu sona erecek.