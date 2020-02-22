Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl - Son Dakika
Son Dakika Spor Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl - Son Dakika Spor

Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl

6 saat önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı, iki antik kent arasında, Aspendos ile Termessos arasında koşuldu.

Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl, System.String[]

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı, iki antik kent arasında, Aspendos ile Termessos arasında koşuldu. 101,6 kilometre uzunluğundaki etap, yaklaşık dokuz kilometrelik zirve finişiyle sonlandı. Kazanan Avusturya takımı Felbermayr‘dan Riccardo Zoidl oldu. İkinci sırada Israel Start- Up Nation’dan Matteo Badilatti yer alırken Canyon dhb’den Maximilian Stedman ise üçüncü oldu.

Kısa sayılabilecek bu etapta bir ara sprint ve bir Doğal Güzellikler kapısı yer alıyordu. Etabın orta kısmındaki ara sprint kapısından ilk sırada geçen isim, A Bloc takımından Martins Pluto oldu. Finişe 18 kilometre kala konumlanan Doğal Güzellikler kapısından ise Tartoletto Isorex’ten Maxime De Porter ilk sırada geçti.

Genel klasmanda da liderliğe ise etabı üçüncü sırada bitiren Maximilian Stedman yükseldi ve genel klasman liderliği mayosu olan Magenta Mayo’yu üzerine geçirdi. 23 yaşındaki Büyük Britanyalı, toplu sprint finişiyle bitmesi beklenen son etapta son üç kilometreye öndeki ekiple girmesi ve onu yakından takip eden rakiplerinin ilk üçte bitirerek zaman bonusu almaması durumunda Magenta Mayo’yu korumayı ve genel klasmanda şampiyon olmayı garantileyecek.

Yarın (23 Şubat Pazar) koşulacak dördüncü ve son etap, 136,8 km uzunluğunda. Side’de başlayacak parkur Antalya şehir merkezi yakınlarında bitecek. Üçüncüsü organize edilen ve bu seneki edisyonu 2.1 kategorisinde, yani geçtiğimiz iki yıldakine göre bir üst düzey kategoride düzenlenen Antalya Bisiklet Turu sona erecek.

Antalya, Up, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel) Kopan parmağın bedeli 12 bin TL
Dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti

Son Dakika Haberleri
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 02:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kraliçe etabın galibi Team Felbermayr'dan Riccardo Zoidl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]