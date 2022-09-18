KRALİÇE İÇİN İNGİLTERE'YE 1,3 MİLYON DAL ÇİÇEK GİTTİ, 700 BİN DAHA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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KRALİÇE İÇİN İNGİLTERE'YE 1,3 MİLYON DAL ÇİÇEK GİTTİ, 700 BİN DAHA HAZIRLANIYOR

18.09.2022 19:23

İNGİLTERE'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümü sonrasında düzenlenen yas ve cenaze töreni süreci için, İngiltere'ye 8 günde 1 milyon 310 bin dal karanfil ihracatı gerçekleşti.

İNGİLTERE'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümü sonrasında düzenlenen yas ve cenaze töreni süreci için, İngiltere'ye 8 günde 1 milyon 310 bin dal karanfil ihracatı gerçekleşti. Yoğun mesaiye devam eden sektör, ay sonuna kadar 2 milyonu rahatlıkla bulacağını düşünüyor.

İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası, Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim bölgesi Antalya ve Isparta'dan, İngiltere'de düzenlenen yas ve cenaze merasimi programlarında kullanılmak üzere sevkiyat hızla devam ediyor. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de ölümüyle birlikte, İngiltere'de çiçek sektöründen Antalya'daki kesme çiçekçilerden talepte yüzde 90'ı bulan artışlar yaşanmaya başladı.

8 GÜNDE 1 MİLYON 310 BİN DAL

9 Eylül'den itibaren 10 günlük yas ve cenaze törenleri ve 19 Eylül'deki defin programının ardından ay sonuna kadar hareketliliğin devam edeceği beklentisiyle, ilk etapta 1,5 milyon dal planlanan sevkiyat ise 2 milyon dala çıkartıldı. 9- 16 Eylül arasındaki 8 günde ise uçak kargolarla gönderilen çiçek miktarı 1 milyon 310 bin dala ulaştı. Şu ana kadar 3,5 milyon TL gelire ulaşan sektör, ay sonuna kadar 2 milyon dala rahatlıkla ulaşılıp 5 milyon TL'yi aşkın gelir bekliyor.

GECELERİ BİLE ÇİÇEK TOPLANIYOR

İlk etapta mesai saatlerini 2'şer saat, çalışan sayısını da yüzde 50 artıran sektör, talebin artmasıyla birlikte Isparta'daki seralarda çiçek toplama işlemlerini gece saatlerine kadar uzattı ve vardiya sistemine geçti. Kesme çiçek ihracatında İngiltere pazarını ilk sıraya alan firmalar, yoğun talebe karşın Isparta'daki üretim sezonunun son dönemi olması nedeniyle ürün arzında sorun yaşıyor.

AY SONU HEDEFİ 2 MİLYON DAL

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden aldıkları verilere göre, 9- 16 Eylül tarihleri arasındaki süreçte İngiltere'ye ihraç edilen kesme çiçek miktarının 1 milyon 310 bin dala ulaştığını söyledi. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 110'luk artış yaşadıklarını belirten Çelebi, 'Ama cumartesi ve pazar günleri de mesaimiz var ve pazartesi günü rahatlıkla gönderilen çiçek miktarının 1,5 milyon dalı bulacağını tahmin ediyoruz" dedi.

5 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE GELİR

Kraliçenin cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağını belirten Çelebi, cenaze merasimi ve devamındaki hareketliliğin de ay sonuna kadar devam edeceğini, toplam ihraç edilen çiçek miktarının 2 milyon dalı rahatlıkla bulacağını düşündüklerini açıkladı. Şu ana kadar ihracı gerçekleştirilen 1,3 milyon dal kesme çiçekten 160 bin sterlin yani 3,5 milyon TL gelir elde edildiğini belirten Çelebi, ay sonuna kadarki sevkiyatla birlikte toplamda gelirin 240 bin sterlin, yani 5 milyon TL'nin üstüne çıkacağını ifade etti.

MESAİ YETMEDİ, EK VARDİYA KONULDU

Isparta'daki seralarda ürün toplama işlemlerinin geç saatlere kadar sürdüğünü anlatan Selçuk Çelebi, 'Tüm seralardan toplanan çiçekler, gece geç saatte de olsa Antalya'daki depoya getiriliyor. Burada da sabah işçiler geldiğinde hemen ellerine ürünler verilip kalite kontrol ve paketleme hazırlığı başlıyor. Yoğun bir tempodayız, hem depodaki ve bahçelerdeki işçi sayısını, hem de mesaileri artırdık. Hatta dünden itibaren vardiyalı sisteme de geçerek ekstra 15- 20 işçi daha getirdik" diye konuştu.

TOMURCUK HALİYLE GÖNDERİLİYOR

Seralardan toplanan çiçeklerin depodaki işlemlerini anlatan Çelebi, şunları söyledi:

'Önce kalite kontrolden geçiyor ve müşteri taleplerine göre tek renk veya renkli, 7'li, 9'lu, 11'li gibi sayılarla demetler haline getiriliyor. Paketleme işlemlerinin ardından Antalya Havalimanı'ndan kargo uçakla İngiltere'ye gönderiliyor. Çiçeklerin tomurcuk halinde olmasının nedeni ise 14 günlük garanti süresi var ve ömürleri daha uzun oluyor. Bu ay sonuna kadar yoğun tempo sürecek. Ülkemiz ve Antalya için İngiltere'ye kesme çiçek ihracatında ulaştığımız rakamlar bizleri mutlu ediyor." (DHA)

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Kaynak: DHA

England, Antalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KRALİÇE İÇİN İNGİLTERE'YE 1,3 MİLYON DAL ÇİÇEK GİTTİ, 700 BİN DAHA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: KRALİÇE İÇİN İNGİLTERE'YE 1,3 MİLYON DAL ÇİÇEK GİTTİ, 700 BİN DAHA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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