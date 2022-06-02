Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı - Son Dakika
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Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı

02.06.2022 09:37

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla Platin Jubile kutlama programı dahilinde başkenti Londra sokakları çiçeklerle donatıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla Platin Jubile kutlama programı dahilinde başkenti Londra sokakları çiçeklerle donatıldı. Yarın öğlen saatleri itibari ile kutlamaların başlayacağı Londra'da, birçok farklı işletme ve sokak çiçeklerle süslenerek Kraliçe Elizabeth için yapılacak olan kutlamalar için hazır hale getirildi. Bazı çiçeklerin ise Kraliçe Elizabeth'in silueti şeklinde dizayn edildiği görüldü.

Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı
Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı
Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı
Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı

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Kaynak: İHA

Kraliçe Elizabeth, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı - Son Dakika


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