CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü

09.09.2022 17:47

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarklarından biri olma unvanını elinde bulunduran ve 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Eskişehir Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'ndeki heykeli yoğun ilgi gördü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor'un, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde bulunan heykeli ise ölümünün ardından yoğun ilgi gördü.

2. ELIZABETH'İN HEYKELİYLE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli ziyaret noktalarından biri olan müzede, ziyaretçiler 2. Elizabeth heykeli önünde bol bol fotoğraf çekilerek heykel hakkında bilgi aldı. Balmumu Heykeller Müzesi Halkla ilişkiler görevlisi Güliz Ünsal Kovancısoy, müzenin günlük 1500 kadar ziyaretçisi olduğunu söyledi.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı II. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü

Kraliçe II. Elizabeth ölümünün ardından gelen ziyaretçilerin heykeline daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kocancısoy, "Müzemizde, vefat haberinin sonrasında Kraliçe Elizabeth ile fotoğraf çekiminde oldukça yoğun bir artış var. Gelen ziyaretçilerimiz fotoğrafçı arkadaşlarımızdan fotoğraf talep ediyorlar. Daha sonra da fotoğraf basılarak 20 lira karşılığında ziyaretçilerimize veriliyor. Burada alınan ücret ise engelli ve kız öğrencilerimizin yararına bir fona aktarılıyor. Müzemizin her geçen gün kalabalığı artıyor, yoğun bir talep var ama bu gün de fotoğraf çekimi için Kraliçe Elizabeth'e yoğun ilgiyi görüyoruz. Müzede 215 balmumu heykelimiz var" diye konuştu.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı II. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü

DÜNYA LİDERLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALIYOR

2013 yılında açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeki II. Elizabeth heykeli, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, eski ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi ile İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill de aralarında bulunduğu "dünya liderleri" bölümünde yer alıyor.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı II. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü
YORUMLAR
500
2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi AK Parti'li Gücüyener, işçilere yönelik sözleri nedeniyle Büyükerşen'i eleştirdi
Kaynak: DHA

Yılmaz Büyükerşen, 2. Elizabeth, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 17:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement