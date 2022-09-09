CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı 2. Elizabeth heykeli yoğun ilgi gördü

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor'un, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde bulunan heykeli ise ölümünün ardından yoğun ilgi gördü.

2. ELIZABETH'İN HEYKELİYLE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli ziyaret noktalarından biri olan müzede, ziyaretçiler 2. Elizabeth heykeli önünde bol bol fotoğraf çekilerek heykel hakkında bilgi aldı. Balmumu Heykeller Müzesi Halkla ilişkiler görevlisi Güliz Ünsal Kovancısoy, müzenin günlük 1500 kadar ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Kraliçe II. Elizabeth ölümünün ardından gelen ziyaretçilerin heykeline daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Kocancısoy, "Müzemizde, vefat haberinin sonrasında Kraliçe Elizabeth ile fotoğraf çekiminde oldukça yoğun bir artış var. Gelen ziyaretçilerimiz fotoğrafçı arkadaşlarımızdan fotoğraf talep ediyorlar. Daha sonra da fotoğraf basılarak 20 lira karşılığında ziyaretçilerimize veriliyor. Burada alınan ücret ise engelli ve kız öğrencilerimizin yararına bir fona aktarılıyor. Müzemizin her geçen gün kalabalığı artıyor, yoğun bir talep var ama bu gün de fotoğraf çekimi için Kraliçe Elizabeth'e yoğun ilgiyi görüyoruz. Müzede 215 balmumu heykelimiz var" diye konuştu.

DÜNYA LİDERLERİ BÖLÜMÜNDE YER ALIYOR

2013 yılında açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ndeki II. Elizabeth heykeli, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, eski ABD Başkanı Barack Obama, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandi ile İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Başbakanı Winston Churchill de aralarında bulunduğu "dünya liderleri" bölümünde yer alıyor.