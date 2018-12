Kraliçe Iı. Elizabeth Noel'de "Barış ve İyilik" Çağrısı Yapacak

– Kraliçe II. Elizabeth, 25 Aralık Noel gününde, "en çok ihtiyaç duyulan" bu zamanda "Hıristiyanlığın dünya üzerindeki herkese barış ve iyilik çağrısına" dikkat çekecek.

Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May'in tartışmalı Brexit anlaşması nedeniyle oluşan belirsizlikler ve dünya genelindeki askeri çatışmaların gündemde olduğu dönemde, 92 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nda bulunan beyaz çizim odasında çekilen televizyon yayınında, "İsa'nın dünyadaki herkese barış ve iyilik mesajının asla eskimeyeceğini düşünüyorum; çünkü, herkesin önemseyeceği bir mesaj" diyecek.



The Guardian'ın haberine göre, May ve İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in Avam Kamarası'ndaki tartışmasından önce, 12 Aralık'ta çekilen hitapta Kraliçe II. Elizabeth, fikirleri uyuşmayan kişilerin birbirlerine gösterdikleri anlayışla aralarında kurdukları köprülerin önemine dikkat çekecek:



"Büyük farklılıklarla ayrılmış olunsa da, kişi bir diğerine saygıyla davranmalıdır; çünkü, iyi atılmış bir adım daha büyük bir anlayışın yolunu açar."



Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi mensubu olmasının yanında aynı zamanda "Devlet Başkanı" görevini de sürdürmesi nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth, politik konulara tarafsız yaklaşıyor. Elizabeth'in yazdığı mesaj, ağırlıklı olarak dini bir çerçeveye sahip oluyor ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak, gündemdeki konuları ele alıyor.



Elizabeth mesajında ayrıca, etrafının sevdiği insanlarla çevili olmasının ve güçlü Hıristiyan inancının da altını çizecek ve şöyle konuşacak:



"Yıllardır gördüğüm çeşitli değişimlerin yanında, inanç, aile ve arkadaşlık benim için her zaman bir değişmez, konfor ve güvence oldu." (Fotoğraflı) - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

