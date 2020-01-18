Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil - Son Dakika Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil

6 saat önce

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı. Kraliçenin kararı Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı

Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil, System.String[]

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı.


Kraliçenin kararı, Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı. İngiliz medyasında geniş yankı bulan haberi bazı gazeteler, Brexit'ten esinlenerek "Megxit" başlığıyla duyurdu.

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Buckingham Sarayı, Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:44 
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