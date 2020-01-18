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Kraliçe II. Elizabeth'ten resmi duyuru: Harry ve Meghan çifti artık kraliyet ailesinde değil
6 saat önce
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı. Kraliçenin kararı Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet ailesinden çekilmek istediklerini belirten Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bu isteklerini resmi olarak onayladı.
Kraliçenin kararı, Buckingham Sarayı ve kraliyet ailesi internet sitesinde yayınlanarak resmiyet kazandı. İngiliz medyasında geniş yankı bulan haberi bazı gazeteler, Brexit'ten esinlenerek "Megxit" başlığıyla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:44
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