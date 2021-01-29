'Kraliçe' ile 'başbakan' omuz omuza dansta

İngiliz kraliyet ailesinin öyküsü üzerine kurulu olan The Crown dizisi oyuncularının kamera karşısına geçtiği video internette gündem oldu.Dizide Kraliçe 2. Elizabeth'i canlandıran Oscar ödüllü oyuncu Oliva Colman ile 'demir leydi' lakaplı başbakan Margaret Thatcher'ı canlandıran Gillian Anderson'ın ön sırada durduğu, arkada da kraliyet ailesi üyelerini canlandıran ekibin yer aldığı videoda grup, Lizzo'nun Good As Hell adlı şarkısı eşliğinde dans ediyor.Dizide Margaret Thatcher'ı canlandıran oyuncu Gillian Anderson, konuk olduğu Seth Myers'ın programında bu videoyla ilgili konuştu. 52 yaşındaki Anderson, o koreografiyi öğrenmelerini kendilerinden Olivia Colman'ın istediğini belirtti. Bütün ekip koreografiyi öğrenince de kamera karşısına geçip bu gösteriyi gerçekleştirdiler. Olivia Colman da o görüntüleri Instagram sayfasında paylaştı.Gillian Anderson, bu sahnelerin pandemiden önce çekildiğini belirtti. Oliva Colman'ın dans dersleri aldığını anlatan Anderson, şöyle konuştu: "Bu koreografiyle ilgilenip ilgilenmeyeceğimizi sordu. Sonra da eğer ilgimizi çekiyorsa bir video çekebileceğimizi söyledi. Bunu da sadece kendisi gibi dans dersleri alan arkadaşlarıyla paylaşacağını belirtti."Ancak Olivia Colman, o videoya Instagram sayfasında yer verdi. Klipte Prens Charles'ı oynayan Josh O'Connor, Prince Philip'i oynayan Tobias Menzies, Ana Kraliçe'yi oynayan Marion Bailey de arka planda dans ederken görülüyor.Gillian Anderson, dizide İnglitere'nin eski başbakanlarından 'demir leydi' lakaplı Margaret Thatcher'ı oynuyor.