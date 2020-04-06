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Kraliçe İngiliz halkına 'kararlılık' mesajı verdi
41 dakika önce
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kararlı olunması durumunda koronavirüs salgınıyla mücadelede başarı sağlanacağını söyledi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kararlı olunması durumunda koronavirüs salgınıyla mücadelede başarı sağlanacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:15
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