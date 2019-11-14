Kraliçe Lear
7 saat önce
Kraliçe Lear, Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:03 Kaynak: AA
Kraliçe Lear, Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.
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