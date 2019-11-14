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Kraliçe Lear

7 saat önce

Kraliçe Lear, Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

Kraliçe Lear, Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

Kraliçe Lear

William Shakespeare, Pelin Esmer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:03 Kaynak: AA
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