Son Dakika Haberleri: "Kraliçe Lear" belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu
Son Dakika Kültür Sanat 'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Kraliçe Lear" belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

6 saat önce

Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"ın Mersin galası yapıldı.

Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"ın Mersin galası yapıldı.

Forum Mersin'deki bir sinemada yapılan gösterime Esmer ile film ekibi de katıldı.

Seyircilerden alkış alan 1 saat 24 dakikalık belgeselin ardından sahneye çıkan Esmer, eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Esmer, Arslanköylü kadınların turnelerini sürdürmesini dileyerek, "Bu güzel yolculuğun gerçekten devam etmesini çok istiyorum. Bunun filmini yaptık, artık bizden daha uzun ömürlü bir şey oldu; ölümsüz oldu. Onların tiyatrolarını sürdürmesi hepimiz için çok önemli. Bu konuda kimin daveti varsa, onları her yerde izlemeyi çok istiyorum." dedi.

Oyuncular ve yönetmen, seyircilerin sorularını da yanıtladı.

Shakespeare'in "Kral Lear"ı "Kraliçe Lear"a dönüştü

Mersin'in Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear'e dönüştürülen tiyatro oyunu, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı.

Vizyona 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.

Pelin Esmer, Yönetmen, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Uygur Türkleri ile ilgili sözleri sızdırıldı: Merhamet göstermeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 04:31:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kraliçe Lear" belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]