Üye Girişi
Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı - Son Dakika
BBC

Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı

29.07.2021 13:14
Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı, System.String[]

İskoçya hükümetine yeşil enerji altyapısını geliştirme amacıyla zorla kamulaştırma yetkisi veren yasada Kraliçe'ye ait topraklara muafiyet tanındığı ortaya çıktı.

İskoçya Parlamentosu'na sunulan bir yasa tasarısının, avukatlarının müdahalesi üzerine, Kraliçe'ye ait toprakların yeşil enerjiyi teşvik amaçlı önlemlerden muaf olmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylandığı anlaşıldı.

Yapılan değişiklik, kraliyete ait toprakların, Kraliçe'nin onayı olmadan yeşil enerjiyi teşvik amacıyla kamulaştırılamayacağı anlamına geliyor.

Saray ile İskoçya hükümeti arasında bu konuda yapılan yazışmalar önce Guardian gazetesine sızmıştı.

Buckingham Sarayı, yapılan değişikliğin yasanın özüne dokunmadığında ısrarlı.

İskoçya hükümeti de Kraliçe'nin yasaların üzerinde olmadığını söylüyor ama çıkarlarını ilgilendiren konularda yasal olarak onayının alınması gerektiğine işaret ediyor ve değişiklikliği İskoçya Parlamentosu'nun da kabul ettiğini vurguluyor.

Fakat, Liberal Demokrat İskoçya Parlamentosu üyesi Willie Rennie, ayrıntıları ancak Bilgi Edinme Özgürlüğü kapsamında öğrenilen bu tür lobi faaliyetlerinin, aslında açık bir şekilde bildirilmesi ve şeffaf olması gerektiğini söyleyerek müdahaleyi eleştirdi. "İskoçya'nın arkasından iş çevriliyor" diye konuştu.

Yasa ve değişiklik neyle ilgili?

Isıtma Ağları Yasası, evler ve binaların fosil yakıtla çalışan kombiler yerin altına borular döşenerek ısıtılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Saray ile İskoçya hükümeti arasındaki yazışmaların temelinde "Kraliçe'nin onayı" diye bilinen bir mekanizma yatıyor. Buna göre Kraliyet'in kendi çıkarlarını ilgilendirebilecek yasaları önceden görme ve itirazını seslendirmesi mümkün oluyor.

Burada Kraliyet açısından kaygı yaratan şeyin, tasarıda düzenlenen "zorla kamulaştırma" ya da müsadere düzenlemesi olduğu anlaşılıyor.

Bu, hükümetin önemli kamu yararı görülen durumlarda, örneğin büyük altyapı projeleri gerektirdiğinde, bir toprak ya da mülke sahibinin rızası olmadan el koyabilmesini sağlayan bir yasal süreç.

'Yasalar halkın arkasından gizlice değiştiriliyor'

Belgelere göre, Isıtma Ağları Yasa Tasarısı geçen yıl İskoçya Parlamentosu gündemine girmiş ve onaylanmadan önce bu yılın Ocak ayında Kraliçe'nin onayı için başvurulmuş.

Enerji Bakanı Paul Wheelhouse İskoçya Parlamentosu'nda yapılan değişikliği açıklarken, Kraliçe'ye ait topraklarların ısıtma ağları için kullanılmasının gerekebileceği nadir durumlarda, "majestelerinin" toprakları için zorla kamulaştırma düzenlemesinin farklı işletilmesi gerekeceğini söyledi.

Zaten bu tür faaliyetleri de muhtemelen daha çok özel şirketlerin yürütmesi söz konusu olacağı için zorla kamulaştırma kararı ihtimalinin çok küçük olduğunu anlattı.

Liberal Demokrat Willie Rennie'nin eleştirileri ise daha çok demokratik usule ilişkin. Kraliçe adına yapılan lobi faaliyetlerinin şeffaf olması gerektiğinde ısrar ediyor.

"Yapılan araştırma Kraliçe'nin onayı düzenlemesinin parlamentonun geçmişte kalmış bir işlevsiz bir mirası olmadığını, hala uygulamada olduğunu gösteriyor. Sonuç ise, yasaların, İskoçya'nın arkasından iş çevirilerek değiştirilmesi. İnsanların demokrasiden beklediği bu değil. iskoçya hükümetinin sürece teşne olmasının halkı şok edeceğine eminim. Durumu halktan gizlemeye bu kadar hazır olmaları şeffaflıkla hiç ilgilenmediklerini gösteriyor."

'Kraliçe yasaların üzerinde değil, istisnalar hariç'

Buckingham Palace sarayı sözcüsü de eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.

Sözcü, "Teknik netlik ve Yasanın Kraliyet'e uygulanışı konularında tutarlılık sağlamak amacıyla yasalar konusunda Kraliyet'e danışılabilir. Bu süreç hiç bir yasanın özünü değiştirmez" dedi.

İskoçya hükümeti ise Kraliyet'in de "muafiyet ya da farklı muamele gerektiren meşru bir sebep olmadıkça" herkes gibi yasalara tabi olduğunu söyledi.

Bir hükümet sözcüsü "Ancak bir yasa egemenin mülkü ya da çıkarlarını etkiliyor ise o konuda Kraliyet'in onayının alınması yasalar gereğidir. Bu olayda da yaşanan budur" dedi.

Sözcü "Bu olayda İskoçya hükümeti, Kraliçe'nin özel mülkü söz konusu olduğunda zorla müsadere hakkını sınırlamayı uygun bulmuştur" diye ekledi ve bakanın konuyla ilgili açıklamalarından sonra Parlamento'nun da değişikliklere onay verdiğini hatırlattı.

Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı
Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı

Buckingham Sarayı, İskoçya, Enerji, Saray, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor 13:35 Son Dakika: Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak 13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı 13:28 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi 13:11 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek 12:07 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
13:33 Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır
13:31 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dijital paralarla ilgili pilot bir çalışma başlatılacak
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı         
13:46
Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır         
13:33
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama         
13:23
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi         
11:57
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 13:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kraliçe'nin avukatları İskoçya'nın yeşil enerji yasasında değişiklik yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement