Kraliçe onayladı, anlaşmasız Brexit önlendi
1 saat önce
İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük tasarı yasalaştı.
İngiltere
'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği
'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük tasarı yasalaştı. Buna göre bir plan üzerinde uzlaşılamaması durumunda Brexit'in iptali gündeme gelebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:49
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