Son Dakika Haberleri: Kraliçe onayladı, anlaşmasız Brexit önlendi

Kraliçe onayladı, anlaşmasız Brexit önlendi

1 saat önce

İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük tasarı yasalaştı.

Kraliçe onayladı, anlaşmasız Brexit önlendi, System.String[]
İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük tasarı yasalaştı. Buna göre bir plan üzerinde uzlaşılamaması durumunda Brexit'in iptali gündeme gelebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:49 

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kraliçe onayladı, anlaşmasız Brexit önlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]