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Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı - Son Dakika

Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı

21.12.2021 11:55
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı

Araştırmacılar, İskoçya Kraliçesi I. Mary'nin idam edilmeden önce yazdığı son mektubun içeriğini gizlemek için karmaşık bir kağıt katlama yöntemi kullandığını keşfetti. İskoçya Kraliçesi Mary'nin idamdan önce yazdığı mektup, karmaşık yöntemi gözler önüne serdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre kraliçe bu mektubu 8 Şubat 1587'de Fransa Kralı III. Henry'ye hapishane hücresinden Fransızca yazmıştı. Mektupta cezası hakkında "bilgilendirildiğini" ifade eden I. Mary, "Sabah 8'de bir suçlu gibi idam edileceğim" demişti:

Ölümümden sonra bedenimin kraliçe, eski müttefik ve kız kardeşiniz olma onuruna eriştiğim krallığınıza nakledilmesini diliyorum. Ancak vasiyetimi özgürce yazabilmek için izin alamadım.

Fransa, İskoçya ve İngiltere arasındaki faaliyetleriyle tanınan kraliçe, Britanya tarihinin en önemli figürlerinden biri. Önce evlenip Fransa'ya giden ve kocasının ölümünün ardından yurdu İskoçya'ya dönen Mary, o sırada İskoçya ve İngiltere'yi yöneten kuzeni I. Elizabeth'e yönelik başarısız bir suikast girişiminin ardından, tahtı ele geçirmeye çalıştığı gerekçesiyle idam edilmişti.

FİLME KONU OLDU

İki kuzen arasındaki çekişme ve entrikalar, 2019 yapımı İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots) filmine ve daha birçok yapıma konu olmuştu.

Şimdi uluslararası bir araştırma ekibi, I. Mary'nin mektubu mühürlemek için başvurduğu "mektup kilitleme" yöntemini açığa çıkardı. Bu işlem, en ufak bir kurcalamanın mektubun alıcısı tarafından hemen fark edilmesini sağlıyordu.

Electronic British Library Journal adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan makalede Mary'nin son mektubununun nasıl kilitlendiğini gösteren kıvrımlar ve yırtıklar tanımlandı.

Araştırmacılar, "Mary hapishane hücresinde bunu kendi eliyle yazmıştı. Bu yüzden mektubu kendisinin kilitlediğine inanmak için makul nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

KRALİÇENİN KULLANDIĞI YÖNTEM KARMAŞIK

Kraliçenin kullandığı yöntem son derece karmaşıktı. Araştırmacıların "sarmal mühür" adını verdiği katlama yöntemi, en az 30 adımda yapılabiliyordu.

MAKALEDE KONUYLA İLGİLİ ŞU İFADELER YER ALDI:

Zaman, sabır ve büyük beceri gerektiren epey karmaşık bir teknik. Tek bir yanlış hareketle mekanizmanız bozulabilir ve mektuba yeniden başlamanız gerekebilir.

AYNI YÖNTEMİ I. ELİZABETH VE CASUSU DA KULLANIYORDU

Araştırmanın yazarlarından Jana Dambrogio, "Mary'nin son mektubu İskoçya'da çok büyük bir ulusal değere sahip" diye konuştu:

"Onunla şahsen ilgilenmek ve benzersiz sarmal kilidini bulmak bir araştırmacı için heyecan vericiydi."

Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
Mary'nin eski kayınbiraderi III. Henry'ye yazdığı son mektup (Unlocking History Research Group)

Diğer yandan araştırma, bu tekniğin, kraliyetin diğer üyeleri tarafından da kullanıldığını ortaya koydu.

Fransa Kraliçesi Catherine de' Medici'nin 1570'te yazdığı, I. Elizabeth'in de 1573'te kaleme aldığı mektupların aynı yöntemle mühürlendiği tespit edildi.

Teknik aynı zamanda Elizabeth'in casusu Sir Francis Walsingham tarafından da kullanılmıştı.

MEKTUPLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞMEYİ DUYURMUŞTU

Keşfin ardındaki ekip, mektuplarla ilgili çalışmalarını aslında birkaç ay önce önemli bir gelişmeyle duyurmuştu.

Martta yürüttükleri bir araştırmada X-ışının kullanıldığı bir tarayıcı sayesinde yaklaşık 300 yıldır açılmayan bir mektubun içeriği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu mektubu mührü kırmadan okumayı başaran araştırmacılar, Rönesans Avrupası'ndaki yaşantıyı gözler önüne sermişti.

Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı

İskoçya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı - Son Dakika
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