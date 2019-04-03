Son Dakika Haberleri: Kralın Mezar Taşını Satarken Yakalandılar

Kralın Mezar Taşını Satarken Yakalandılar

1 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri, büyük tarih vurgununu önledi.

Kralın Mezar Taşını Satarken Yakalandılar, System.String[]
Balıkesir'de polis ekipleri, büyük tarih vurgununu önledi. Operasyonda üzerinde "Kommagene Krallığı'nın lideri Antiacho'nun ebedi istiratgahı' yazan 2 bin yıllık mermer ele geçirdi. Tarihi eserin 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arabalarında yapılan aramada eski Roma İmparatorluğu'na ait olduğu ve piyasa değeri 2 milyon lira olduğu iddia edilen heykel çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinden hareket eden bir aracın içinde bulunan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Gelen ihbarı değerlendiren polis, aracı bir süre takibe aldı. Akçay girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis, şahısların araçlarında yaptığı aramada Eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının Lideri Antiacho'nun Ebedi İstirahatgahı"yazılı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıllık tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:46 Kaynak: İHA

Balıkesir, Polis, Güncel
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