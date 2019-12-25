Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika Dünya

Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı

6 saat önce

Dört nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan İngiliz kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı. Kraliçe II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel pudingi yaparak kraliyet ailesinin askerler için kurduğu yardım derneğine destek oldu.

Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı, System.String[]

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel bayramı öncesi kameralar karşısına geçerek mutfak hünerlerini sergiledi.


4 nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı
Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
20:55 Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı - Son Dakika Haber
20:40 Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika Haber
20:29 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika Haber
20:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kanal İstanbul" açıklaması - Son Dakika Haber
20:25 Şili'deki orman yangını söndürme çalışmaları hava destekli sürüyor - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber
19:56 Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:04:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]