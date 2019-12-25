Kraliyet ailesinde 4 nesil Noel tatlısı yapmak için kolları sıvadı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve tahtın 3 varisi, Noel bayramı öncesi kameralar karşısına geçerek mutfak hünerlerini sergiledi.



4 nesil bir arada Noel hazırlıkları yapan kraliyet üyelerinin en küçüğü Prens George, yemek yapma becerileriyle büyüklerine taş çıkardı.