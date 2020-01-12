Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı - Son Dakika Dünya

Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı

6 saat önce

Kraliyet ailesinde ‘hayal kırıklığı’ yarattığı iddia edilen çekilme kararının ardından Kraliçe Elizabeth, torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için ‘kriz toplantısına’ çağırdı.

Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilme kararı alan Prens Harry ve eşi kriz toplantısına çağrıldı, System.String[]

İngiltere'de Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararının yankıları sürüyor.


Kraliyet ailesinde 'hayal kırıklığı' yarattığı iddia edilen adımın ardından Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry'yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için kriz toplantısına çağırdığı belirtildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:22 
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