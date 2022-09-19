Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı

İngiltere'de 70 yıldır tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth 8 eylül tarihinde vefat etti. 96 yaşında vefat eden Kraliçe Elizabeth için Londra'nın merkezindeki Westminster Kilisesi'nde resmi tören düzenlendi. Westminister Kilisesi'nde düzenlenen dini törenin ardından Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'in yanına gömülecek. Tüm dünyanın kilitlendiği cenaze töreninde gözler kraliyet haklarını bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan'na çevrildi.

PRENS HARRY VE MEGHAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

2. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül tarihinde vefat etmesi üzerine Amerika'dan cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere'ye geldi. Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında sosyal medya hesapları üzerinden saray görevlerinden çekildiklerini duyurmuş ve İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini ve kendi paralarını kazanarak yaşayacaklarını açıklamıştı. Kaliforniya'ya taşınan çift Elizabeth'in cenaze törenine katılmak için çocuklarını Amerika'da bırakarak İngiltere'ye geldi.

Meghan tören sırasında gözyaşlarını silerken görüntülendi.

TÖRENE ELIZABETTH'İN HEDİYESİ KÜPELERLE KATILDI

Kraliyet ailesinin tüm mensupları gibi siyah giyinen Meghan'ın,Elizabetth'in hediyesi olan küpelerle törene katılması dikkat çekti. Çift, üç yaşındaki oğulları Archie ile 15 aylık kızları Lilibet'i ABD'de bıraktı.

Meghan'ın törene Kraliçe Elizabetth'in hediyesi olan küpelerle katılması dikkat çekti.

MEGHAN VE PRENS HARRY TÖRENE 2. SIRADAN KATILDI

İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdar ünvanına sahip olan 2. Elizabeth'in Westminister Kilisesi'nde düzenlenen törenine Prens William ve eşi Kate Middleton ön sıradan katılırken Prens Harry ve Meghan 2. sıradan katıldı. Prens Harry'nin törende askeri üniforma giymemesi dikkat çeken detaylar arasındaydı.