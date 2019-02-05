Kraliyet Ailesinin Kayıp Tacı Çöplükte Bulundu
1 saat önce
İsveç'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri başkent Stockholm'ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulundu.
İsveç
'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri başkent Stockholm
'ün kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulundu. İsveç'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri bulundu. Stockholm Emniyet Müdürlüğü
kayıp tacın şehrin kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunduğunu açıkladı. Ancak Emniyet yetkilileri, mücevherlerin incelendiğini, sahte olup olmadıklarının araştırılacağının altını çizdi. Stockholm savcılığından yapılan açıklamada ise, hırsızlık olayından hemen sonra yakalanan 22 yaşındaki şüphelinin tutukluluğunun sürdüğünü ve diğer hırsızlarında yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
6.5 MİLYON EURO DEĞERİNDE Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı. Yaklaşık 6,5 milyon euro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu biliniyor.
(Metin Altınışık/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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