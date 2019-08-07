Son Dakika Haberleri: Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu

39 dakika önce

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başarılı oyuncusu Gülper Özdemir Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.

Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu, System.String[]

Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra- Trabzon arasında mekik dokuyan Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.

Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü Regent Crescent Sarayı daire satışı reklam filmi Londra'da yayınlanacak.

sen anlat karadeniz dizisi, Trabzon, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:30 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesut Özil'e Amerika'dan sürpriz talip
Rugani transferi bitmeden Arsenal taraftarı, sevgilisinin fotoğraflarını paylaşmaya başladı! Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:09:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]