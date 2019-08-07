Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu
39 dakika önce
Sen Anlat Karadeniz dizisinin başarılı oyuncusu Gülper Özdemir Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:30 Kaynak: Bültenler
Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra- Trabzon arasında mekik dokuyan Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.
Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü Regent Crescent Sarayı daire satışı reklam filmi Londra'da yayınlanacak.
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