Kraliyet ailesinin reklam yüzü oldu

Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra- Trabzon arasında mekik dokuyan Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.

Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü Regent Crescent Sarayı daire satışı reklam filmi Londra'da yayınlanacak.