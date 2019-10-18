Son Dakika Haberleri: - Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi
Son Dakika Güncel - Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

55 dakika önce

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinlediLAHOR - İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu.

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

LAHOR - İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur'an dinledi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretlerine devam ediyor. Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur'an dinledi. Yere oturarak Kur'an dinleyen Middleton'ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

Kate Middleton, Prens William, Pakistan, Lahor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi
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