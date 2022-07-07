Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası - Son Dakika
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Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası

07.07.2022 01:05
Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası

Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzaraları Kabe'de tavaf yapan hacılar Kabe'nin çevresinden detaylar Kabe'de akşam namazı kılınması MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine...

Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzaraları

Kabe'de tavaf yapan hacılar

Kabe'nin çevresinden detaylar

Kabe'de akşam namazı kılınması MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresi görüntülendi.

YORUMLAR
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Dünyanın en yüksek 3. yapısı: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi Dünyanın en yüksek 3. yapısı: Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı Kabe örtüsü değiştirilme işlemi 30 Temmuz'a (1 Muharrem) alındı Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası - Son Dakika
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