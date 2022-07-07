Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe manzarası

Kabe'de akşam namazı kılınması MEKKE - Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 2011 yılında açılışı gerçekleşen Kraliyet Saat Kulesi'nden Kabe ve çevresi görüntülendi.

Kaynak: AA

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