Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı - Son Dakika
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Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı

25.04.2022 16:17
Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı

Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile daha önce sulamaya açılan 199 bin 210 dekar alana ilave olarak bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı.

Kralkızı- Dicle Cazibe Ana Kanalı ile daha önce sulamaya açılan 199 bin 210 dekar alana ilave olarak bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla hizmete sunuyor.

Bu kapsamda ülkede 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekten sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletin istifadesine sundu, sunmaya da devam ediyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamakta.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı'nın 2020 yılında inşaatının bittiğini, ana kanalın 218 kilometre uzunluğuyla GAP'ın can damarlarından biri olma görevini üstlendiğini bildirdi.

İlk 33 kilometreye daha önceden su bırakılan Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı'nda bu kısımdan sonraki bölüme de bu yıl ilk defa su verildiğini ifade eden Yıldız, bu sayede üreticilerin sulama suyu karşılanarak kuraklık nedeniyle susuz kalan toprağa can suyu sağlandığını belirtti.

Yıldız, sulama projelerinin Diyarbakır için kalkınma anahtarlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile daha önce sulamaya açılan 199 bin 210 dekar alana ilave olarak 2022 yılında 63 bin 100 dekar alanda ilk defa sulamaya açıldı. Sulamaya ilk defa açılan 63 bin 100 dekar alanda yapılacak sulu tarım ile 2022 fiyatlarıyla milli ekonomiye 590 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmekte. Su kaynağı Dicle Barajı olan ana kanalın şebeke hatlarına su alınmasıyla ve devam eden diğer çalışmaların da sona ermesiyle toplam 1 milyon 150 bin 110 dekar alanın suya kavuşması sağlanacak. Bunun milli ekonomiye katkısı 2,5 milyar lira olacak. Diyarbakır'a, üreticimize hayırlı olmasını diliyor, verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz."

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım, Dicle, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kralkızı-Dicle Cazibe Ana Kanalı ile bu yıl 63 bin 100 dekar alan ilk kez sulamaya açıldı - Son Dakika


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