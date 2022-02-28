"Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması" projesiyle 239 bin 69 dekar alan suya kavuşacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yapımı süren "Kralkızı- Dicle P3 Pompaj Sulaması" projesiyle 239 bin 69 dekar alan sulanacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunuyor.

1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle sorumlu olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak, milletin istifadesine sundu, sunmaya da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlanması ile 239 bin 69 dekar alanın sulanmasını sağlayacak olan Kralkızı-Dicle P3 pompaj sulaması yapımı işinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Projenin su kaynağının Dicle Barajı olduğunu, cazibe ana kanalından, iletim kanalı ile alınan suyun, P3 pompa istasyonuyla üst kotlara terfi ettirilerek, tarım arazilerinin sulanması sağlanacağını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın merkez ilçeleri, Çınar ilçesi ile Mardin'in Savur ilçesi sınırları içerisinde yer alan projede şu ana dek 13 bin 400 kilometre CTP boru döşenmiş olup, döşenen hatlarda sanat yapısı imalatları hızla devam etmekte. Proje kapsamında 544 bin 459 metre HDPE ve CTP boru döşenecek. Projenin tamamlanmasıyla 46 mahalle arazisi tarımsal sulamaya açılacak."