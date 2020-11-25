"Krallar gibi gitti" Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Devrim Parscan, Zİncirliku'yu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı korona virüs nedeniyle az sayıda katılımla mezarı başında kılındı. Cenaze merasimine Devrim Parscan'ın kardeşi Demir Parscan ve sevenleri katıldı.

"Krallar gibi gitti"

Sinema oyuncusu Demir Parscan ağabeyi Devrim Parscan'la ilgili, "Abim tahmin ediyorum 62 veya 63 yılında tiyatroda ilk oyununa başlamış 41 sene 9 ay şehir tiyatrosunda görevde bulunmuş. Onun haricinde, tiyatrodayken de birçok dizide ve filmde oynadı. Tiyatrodan emekli olduktan sonrada yine tiyatro oyunlarına devam etti. 83 yaşında vefat etti. Son bir seneye kadar stüdyolarda hala dublajına devam etti. O dublajda da bu işin en büyüğüydü. Herkesin 6 dakikada bitireceği işi o 35 saniyede bitiriyordu. Çok enteresan bir sanatçıydı bu işi çok seviyordu. İsteyerek ve severek gitti. Mutlaka birilerini üzmüştür, üzmek istememiştir bir şeyler olmuştur. Ben onun kardeşi olarak olmuş bir takım bir şeyleri varsa o dostlardan özür diliyorum. Abimin affını istiyorum, iyi bir insandı. Krallar gibi gitti" şeklinde konuştu.