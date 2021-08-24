"Kralların ressamı" Rahmi Pehlivanlı memleketi Kırıkkale'de anıldı - Son Dakika

Yaşadığı dönemin ünlü kral, kraliçe ve devlet adamlarının portrelerinin yanı sıra birçok esere imza atan ressam Rahmi Pehlivanlı, vefatının 29. yılında memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı.

Pehlivanlı'nın, Keskin ilçesindeki mezarı başında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Rahmi Pehlivanlı'nın ilçedeki evinin önünde düzenlenen törende, biyografisi okundu ve adını taşıyan müze gezildi.

Kent merkezinde Sevgi Yolu'ndaki etkinlikte ise Rahmi Pehlivanlı ve öğrencilerin yaptığı eserlerin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Ulu, açılışta yaptığı konuşmada, Rahmi Pehlivanlı gibi sanatçıların sanat, medeniyet ve estetik bakımından bütün coğrafyaya örneklik etmiş imparatorluğun torunları olduğunu söyledi.

Birçok sanat alanında, dünyaya ilkleri kazandırmış bir ülkenin evlatları olduklarını aktaran Ulu, "Bu vesileyle Rahmi Pehlivanlı gibi, 'kralların ressamı' olan bir insanla ilgili bu aktivitenin içerisinde bulunmaktan çok mutluyum. İnşallah bu ilgi ve sevgi dalga dalga Kırıkkale'ye ve daha sonra bütün ülkeye yayılır ve ressamımız hak ettiği yeri, saygıyı görmüş olur." diye konuştu.

Açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

Kırıkkale Ustalar Topluluğunun müzik dinletisinin de yer aldığı etkinliklere, Pehlivanlı'nın yakınları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.